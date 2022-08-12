З портів «Південний» та «Чорноморськ» вийшли ще два кораблі з агропродукцією

З українських портів «Чорноморськ» та «Південний» у рамках «зернового коридору» вийшли ще два судна з українським продовольством. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини у своєму Twitter.



За даними відомства, судно Sormovsky під прапором Беліза перевозить 3,5 тисячі тонн пшениці з Чорноморська до турецького міста Текірдаг. А STAR LAURA під прапором Маршаллових островів із 60 тисячами тонн кукурудзи вирушив із Південного до Ірану.

Близько 375 тисяч тонн зернових вантажів та інших продуктів вдалося вивезти морським «зерновим коридором», повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.