37 раз за сутки российская армия обстреляла Донецкую область

За прошедшие сутки российские войска обстрелами разрушили и повредили 54 гражданских объекта Донецкой области – 39 жилых домов, здания коксохимического завода, железнодорожную станцию, админпомещение, гаражи. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть убитые и раненные мирные люди.



Правоохранители заявили, что оккупационные войска 37 раз обстреляли Донбасс, а вражеским огнем было охвачено 20 населённых пунктов.

Больше всего ударов – 11 – оккупанті нанесли по Авдеевке. Также атаковали города Бахмут, Краматорск, Славянск, Курахово, Красногоровка, Марьинка, Торецк, Соледар, Часов Яр, Железное, пгт Желанне, Очеретино, села Карловка, Мемрик, Одрадовка, Орловка, Новожеланне, Новониколаевка, Пески.

Использовали российские войска для обстрела Донецкой области ракеты, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Ураган», артиллерию, танки.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов со стороны российской армии за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли семь человек.