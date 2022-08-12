37 разів за добу російська армія обстріляла Донецьку область

Минулої доби російські війська обстрілами зруйнувала та пошкодила 54 цивільні об'єкти Донецької області – 39 житлових будинків, будівлі коксохімічного заводу, залізничну станцію, адмінприміщення, гаражі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є вбиті та поранені мирні люди.



Правоохоронці заявили, що окупаційні війська 37 разів обстріляли Донбас, а ворожим вогнем було охоплено 20 населених пунктів.

Найбільше ударів – 11 – окупанти завдали по Авдіївці. Також атакували міста Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Курахове, Красногорівка, Мар’їнка, Торецьк, Соледар, Часів Яр, Залізне, смт Желанне, Очеретине, села Карлівка, Мемрик, Одрадівка, Орлівка, Новожеланне, Новомиколаївка, Піски.

Використовували російські війська для обстрілу Донецької області ракети, ЗРК С-300, РСЗВ Град, Ураган, артилерію, танки.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинуло семеро людей.