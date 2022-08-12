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В оккупированном Старобельске взорвано авто с «начальником МРЭО» — Луганская ОВА

12 августа 2022, 10:47

В оккупированном Старобельске взорвано авто с «начальником МРЭО» — Луганская ОВА

В оккупированном войсками РФ Старобельске взорван автомобиль с «начальником МРЭО». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что подорвавшийся в авто человек госпитализирован, а также спрогнозировал старт оккупантами поисковых операций партизан.

В «МЧС» группировки «ЛНР» взрыв авто подтвердили и сообщили, что находившийся в авто во время взрыва мужчина находится в больнице с диагнозом «ожог шеи, туловища, конечностей II-IIIА степени 90% поверхности тела, рваная рана левого бедра».

«Мені нравиться як воно горить, окупанти та колаборанти бігають, суєтяться», - написал Сергей Гайдай.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что утром 12 августа в оккупированном войсками РФ городе произошел сильный взрыв.

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