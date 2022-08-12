В окупованому Старобільську підірвано авто з «начальником МРЕО» — Луганська ОВА

В окупованому військами РФ Старобільську підірвано автомобіль із «начальником МРЕО». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що людина, яка підірвалася в авто, госпіталізована, а також спрогнозував старт окупантами пошукових операцій партизанів.



У «МНС» угруповання «ЛНР» вибух авто підтвердили і повідомили, що чоловік, який під час вибуху знаходився в авто, перебуває в лікарні з діагнозом «опік шиї, тулуба, кінцівок II-III ступеня 90% поверхні тіла, рвана рана лівого стегна».



«Мені нравиться як воно горить, окупанти та колаборанти бігають, суєтяться», - написав Сергій Гайдай.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вранці 12 серпня в окупованому військом РФ місті стався сильний вибух.