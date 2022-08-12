В окупованому Старобільську підірвано авто з «начальником МРЕО» — Луганська ОВА

12 серпня 2022, 10:47

В окупованому Старобільську підірвано авто з «начальником МРЕО» — Луганська ОВА

В окупованому військами РФ Старобільську підірвано автомобіль із «начальником МРЕО». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що людина, яка підірвалася в авто, госпіталізована, а також спрогнозував старт окупантами пошукових операцій партизанів.

У «МНС» угруповання «ЛНР» вибух авто підтвердили і повідомили, що чоловік, який під час вибуху знаходився в авто, перебуває в лікарні з діагнозом «опік шиї, тулуба, кінцівок II-III ступеня 90% поверхні тіла, рвана рана лівого стегна».

«Мені нравиться як воно горить, окупанти та колаборанти бігають, суєтяться», - написав Сергій Гайдай.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вранці 12 серпня в окупованому військом РФ місті стався сильний вибух.

Ще за темою

Місця
Луганська область Старобільськ
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:18
У Донецьку повідомляють про обстріли: На шахті Засядька під землею понад 100 людей
10:47
В окупованому Старобільську підірвано авто з «начальником МРЕО» — Луганська ОВА
09:18
В окупованому військами РФ Мелітополі сильний вибух - мерія
00:47
Нова версія вибухів у Криму: у Новофедорівці застосували американську вибухівку? ►
23:55
Пожежа та витік аміаку в Донецьку. Маріуполь чекає на зиму без опалення. Головне за день ►
22:52
Водойми Северодонецька висихають – військова адміністрація
22:41
Медведєв приїхав до окупованого Луганська
16:04
У полоні окупантів перебуває 130 жінок, які вийшли з території «Азовсталі» - Верещук
15:57
Мерія Маріуполя попереджає, що опалення в окупованому місті не буде
14:15
У планах окупантів провести «суд» над військовополоненими ЗСУ у День незалежності України
13:42
Російські війська вдарили по території селища Піски Донецької області ракетами «Сонцепік»
13:26
За це відповідають люди у погонах: Резніков прокоментував розмінування Чонгара
11:28
«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод
11:24
У Херсонській області пошкоджено лінії високовольтних передач
10:42
Замах на Сальдо, «референдум» у Запорізькій області. Тиждень в окупації ►
Всі новини
11:53
Ракетний удар по Кураховому: Пошкоджено будинки та центр, де ночували переселенці
11:37
У Херсонській області знищено російський склад боєприпасів – ОК «Південь»
11:18
У Донецьку повідомляють про обстріли: На шахті Засядька під землею понад 100 людей
10:56
У Пісок та під Бахмутом на Донеччині точаться бої — Генштаб
10:55
Україна повернула понад 500 загиблих, які значилися у списках зниклих - Котенко
10:47
В окупованому Старобільську підірвано авто з «начальником МРЕО» — Луганська ОВА
10:35
The Washington Post: Росія контролює родовища корисних копалин в Україні на 12,4 трлн доларів
10:17
37 разів за добу російська армія обстріляла Донецьку область
10:12
«ДНР» заявила про загибель чотирьох мирних жителів у Старомихайлівці та Горлівці
09:44
Слов'янськ уночі потрапив під обстріл, зруйновано будинки, згоріло два авто
09:30
З портів «Південний» та «Чорноморськ» вийшли ще два кораблі з агропродукцією
09:18
В окупованому військами РФ Мелітополі сильний вибух - мерія
09:11
Російські війська завдали 11 ракетних ударів по Краматорську
08:58
Окупанти обстріляли Донецьку область: Семеро загиблих, поранених — удвічі більше
08:57
Обстріли Харківської області: Зруйновано житлові будинки, пошкоджено корпуси вузу
Всі новини
ВІДЕО
Ракетний удар по Кураховому: Пошкоджено будинки та центр, де ночували переселенці
12 серпня, 11:53
У Донецьку повідомляють про обстріли: На шахті Засядька під землею понад 100 людей
12 серпня, 11:18
Нова версія вибухів у Криму: у Новофедорівці застосували американську вибухівку? ►
12 серпня, 00:47

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти