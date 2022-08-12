На оккупированные территории из Псковской области России вернутся 60 украинцев

Часть украинцев, которые прибыли в Псковскую область РФ из захваченных Россией после 24 февраля территорий, а также из подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР» частей Донбасса, намерены вернуться домой в ближайшие дни. Об этом сообщает российский «МК в Пскове».



Изданию рассказали в правительстве области, что речь идет о 60 людях. Возвращаются они «по собственному желанию».



«Их отъезд будет организованным, за безопасностью переселенцев будут следить, на станции прибытия их встретят специалисты… Спасатели из России и ДНР проверили каждый адрес, куда хотят вернуться переселенцы», — уверяют в правительстве Псковской области.



Отмечается, что люди возвращаются «не на улицу, а в жилые помещения, пригодные для проживания». Из пунктов временного размещения они будут ехать в сопровождении работников соцзащиты.