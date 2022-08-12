На окуповані території з Псковської області Росії повернуться 60 українців

Частина українців, які прибули до Псковської області РФ із захоплених Росією після 24 лютого територій, а також з підконтрольних угрупованням «ЛНР» та «ДНР» частин Донбасу, мають намір повернутися додому найближчими днями. Про це повідомляє російський «МК у Пскові».



Виданню розповіли в уряді області, що йдеться про 60 людей. Повертаються вони «за власним бажанням».



«Їхній від'їзд буде організованим, за безпекою переселенців стежитимуть, на станції прибуття їх зустрінуть фахівці… Рятувальники з Росії та ДНР перевірили кожну адресу, куди хочуть повернутися переселенці», — запевняють в уряді Псковської області.



Зазначається, що люди повертаються «не на вулицю, а до житлових приміщень, придатних для проживання». З пунктів тимчасового розміщення вони їхатимуть у супроводі працівників соцзахисту.