На Луганщине оккупанты пытаются организовать депортацию детей в РФ — Гайдай

С захваченной части территории Луганской области оккупанты пытаются организовать депортацию детей в Россию. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отмечая, что с соответствующими намерениями в захваченные города региона приехала «уполномоченная по правам ребенка при президенте России».



По словам главы Луганской ОВА, из региона на днях вывезут в Россию более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот. Сергей Гайдай отмечает, что отсутствие финансирования интернатов и санаторных школ оккупантами - это «еще один пример неспособности оккупационных властей наладить даже отработанную годами работу социальной сферы» Луганщины.



«Они отдают детей, потому что для них это – финансовое бремя, а не поколение будущего», — отметил Гайдай.

Также Сергей Гайдай рассказал, что ночью войска РФ ударили семью ракетами по части территории Луганщины оставшейся под контролем украинского правительства. Также по области оккупантами были нанесены два авиаудара, одиннадцать раз они осуществили обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза к штурму позиций ВСУ присоединялись танковые войска РФ.

К тому же Гайдай отметил, что 7 августа оккупанты атаковали с воздуха семь населенных пунктов на границе Луганщины и Донетчины, а также в очередной раз осуществили попытку наступления в районе Верхнекаменского, враг в районе этого населенного пункта отошел на раннее занятые позиции. Как и еще по четырем направлениям попытки войск РФ проломить оборону армии Украины были неудачными, российские войска вынуждены были отступить со значительными потерями.