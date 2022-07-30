«ДНР» обещает выплачивать компенсации собственникам разрушенного или поврежденного жилья

На подконтрольной группировке «ДНР» территории начнут выплачивать компенсации за утраченное или поврежденное жилье. Соответствующее «постановление» принял сегодня «государственный комитет обороны ДНР».



«Документом» предусмотрено, что в городах и районах будут созданы специальные «комиссии» по приему и рассмотрению заявлений лиц, которые претендуют на компенсацию.



В качестве утраченного жилья рассматриваются квартиры и дома, получившие повреждения в результате боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года.



В «постановлении» указано, что компенсация за утраченное жилье будет выплачиваться в сумме 35 000 рублей за 1 кв м. из расчета 33 кв. м для одиноких граждан, 42 — на семью из двух человек, а также по 18 кв. м на каждого члена семьи из трех и более человек, но не более общей площади утраченного жилья.



Кроме того, «ДНР» обещает выплачивать деньги на капитальные ремонты — по 6 000 рублей на каждый квадратный метр поврежденной площади.



Компенсация также может выплачиваться за утраченное имущество первой необходимости: холодильник, газовая плита, шкаф для посуды, мебель, телевизор, насос для подачи воды, водонагреватель, отопительный котел и т.п. Указано, что такая выплата выплачивается единоразово в сумме 100 000 рублей на человека.



Отмечается, что в случае утраты жилья после капитального ремонта компенсация может быть выплачена повторно по решению «комиссии».