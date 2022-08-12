«ДНР» повідомила, скільки та кому збирається платити пенсій на захоплених територіях

Угруповання «ДНР» встановило розмір мінімальної пенсії на рівні десять тисяч рублів. Відповідну «постанову» ухвалив так званий «держкомітет оборони», її опублікували сьогодні.



«Встановити з 1 липня по 31 грудня 2022 року розмір мінімальної пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, за винятком надбавки до пенсії особам, які мають статус "почесний донор ДНР"), зокрема з нагоди втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї становить 10 000 російських рублів», — сказано в «документі».



Мешканцям районів Донецької області, які російські сили захопили після початку повномасштабного вторгнення в Україну, раніше обіцяли протягом шести місяців виплачувати пенсії у розмірі 7884,86 рубля (за «указом» голови угруповання Дениса Пушиліна від 2 травня). Ухвалена сьогодні «постанова» припиняє застосування «указу».



Сепаратистський сайт «ДАН» стверджує, що через шість місяців після захоплення російською армією населеного пункту для населення «передбачено перерахунок призначених при Україні пенсій місцевих жителів за курсом два рублі за одну гривню». Такий перерахунок мають намір проводити для всього періоду після переходу населеного пункту під контроль «ДНР».



«Виплати будуть відновлені всім громадянам, крім тих, пенсія яким призначена після 1 грудня 2014 року за законом України від 9 квітня 1992 року 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"», — запевняють у «ДНР».