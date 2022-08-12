На территории Кинбурнской косы не утихают лесные пожары

На оккупированной части юга Украины в заповедной зоне Кинбурнской косы лесные пожары. Об этом сообщают журналисты «Наше місто» и публикуют фото.



Отмечается, что с началом войны пожары на Кинбурнской косе продолжаются каждый день, причем по нескольку очагов возгорания одновременно, а пес вокруг трех сел — Покровки, Васильевки и Покровских хуторов — полностью выгорел. Активисты, которые занимаются тушением пожаров на Кинбурнской косе сообщили, что 1 августа работники лесхоза гасили огонь с утра до 9 вечера, и им удалось сохранить большие участки леса. В таком режиме сотрудники лесничества работают уже 4 месяца.



«Наше місто» сообщает, что масштабы пожаров таковы, что в Покровке абсолютно все покрыто пеплом, хотя Покровка дальше от очага возгорания, чем Васильевка, а там дела еще хуже.

Ранее, напомним, генерал Дмитрий Марченко заявил, что ВСУ деоккупируют Херсон к концу года, если Украина получит обещанное партнерами оружие.