На території Кінбурнської коси не вщухають лісові пожежі

На окупованій частині півдня України у заповідній зоні Кінбурнської коси лісові пожежі. Про це повідомляють журналісти «Наше місто» та публікують фото.



Зазначається, що з початком війни пожежі на Кінбурнській косі продовжуються щодня, причому по кілька одночасно, а ліс навколо трьох сіл — Покровки, Василівки та Покровських хуторів — повністю вигорів. Активісти, які займаються гасінням пожеж на Кінбурнській косі, повідомили, що 1 серпня працівники лісгоспу гасили вогонь з ранку до 9 вечора, і їм вдалося зберегти великі ділянки лісу. У такому режимі працівники лісництва працюють вже 4 місяці.





«Наше місто» повідомляє, що масштаби пожеж такі, що в селі Покровка абсолютно все вкрите попелом, хоча це село знаходится далі від вогнища загоряння, ніж Василівка, а там ситуація ще гірша.

Раніше, нагадаємо, генерал Дмитро Марченко заявив, що ЗСУ деоккупують Херсон до кінця року, якщо Україна отримає обіцяну партнерами зброю.