«ДНР» отменила плату за водоснабжение

Группировка «ДНР» отменила плату за воду в подконтрольных ей населенных пунктах.



Как говорится в «постановлении» так называемого «госкомитета обороны ДНР», с 1 марта по 31 декабря 2022 года для жителей городов и районов, которые получают воду из канала «Северский Донец — Донбасс», плата за услугу водоснабжения и водоотведения отменена.



В «документе» отмечается «снижение качества услуг централизованного водоснабжения», также указано, что вода подается по графику из-за остановки работы канала. Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства теперь должны провести перерасчет, и засчитать платежи населения, как аванс на будущие периоды.



«Документ» подписал глава группировки Денис Пушилин.



Сепаратисткий сайт «ДАН» приводит слова Пушилина, который пообещал «обязательно решить ситуацию с водоснабжением». Глава группировки назвал ситуацию критической.



Отметим, что проблемы с водоснабжением на подконтрольных «ДНР» территориях обострились весной — из-за боевых действий. Воды или нет вообще, или подача осуществляется по графику в небольших объемах.