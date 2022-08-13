«ДНР» скасувала плату за водопостачання

Угруповання «ДНР» відмінило плату за воду в підконтрольних їй населених пунктах.



Як йдеться у «постанові» так званого «державного комітету оборони ДНР», з 1 березня по 31 грудня 2022 року для мешканців міст та районів, які отримують воду з каналу «Сіверський Донець — Донбас», плату за послугу водопостачання та водовідведення скасовано.



У «документі» наголошується на «зниженні якості послуг централізованого водопостачання», також зазначено, що вода подається за графіком через зупинку роботи каналу. Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства тепер мають провести перерахунок, і зарахувати платежі населення, як аванс на майбутні періоди.



«Документ» підписав голова угруповання Денис Пушилін.



Сепаратистський сайт «ДАН» наводить слова Пушиліна, який пообіцяв «обов'язково розв'язати ситуацію із водопостачанням». Очільник угруповання назвав ситуацію критичною.



Зазначимо, що проблеми з водопостачанням на підконтрольних «ДНР» територіях загострилися навесні через бойові дії. Води чи немає взагалі, чи подача здійснюється за графіком у невеликих обсягах.