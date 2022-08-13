ВСУ разбили уже пятую часть российских войск в Украине — Залужный

Украинские военные разбили пятую часть российских войск, привлеченных к боевым действиям в Украине. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.



Он сообщил, что в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли они в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне.



«Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена», — сообщил Залужный.



Также он подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.



«Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня — я снова обратился с этим к нашим партнерам», — добавил главком ВСУ.