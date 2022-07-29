«Отомстим за каждого»: Залужный — о наказании за преступления против украинских военных

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что все виновные в зверствах против украинских военных будут наказаны.



«Россия — государство-террорист. Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость. Мы отомстим за каждого погибшего или изуродованного побратима», — подчеркнул главком ВСУ.



Он отметил, что в отличие от российских военных преступников, украинская сторона соблюдает нормы международного гуманитарного права.



«В то же время мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших побратимов, посестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле», — заявил Залужный.

Ночью на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.



В полку «Азов» заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место происшествия выехал Международный Комитет Красного Креста.



В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали партнеров признать Россию государством-террористом.