ЗСУ розбили вже п'яту частину російських військ в Україні — Залужний

Українські військові розбили п'яту частину російських військ, залучених до бойових дій в Україні. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.



Він повідомив, що у телефонній розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі вони вкотре звірили оцінки втрат росіян у цій війні.



«Ми зазначаємо, що противник зазнає значних втрат, насамперед у живій силі — п'ята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», — повідомив Залужний.



Також він наголосив, що активні бойові дії сьогодні продовжуються на 1300 км фронту.



«Ми потребуємо посилення артилерійського вогню — я знову звернувся з цим до наших партнерів», — додав головком ВСУ.