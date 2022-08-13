В оккупированной Горловке после обстрела горит здание «Углеснаба»

Последствия обстрела в оккупированной Горловке. Фото из соцсетей

В подконтрольной группировке «ДНР» Горловке после обстрела возник пожар на территории бывшего предприятия «Углеснаб» в Никитовском районе города. Об этом сообщил «мэр» Горловки при «ДНР» Иван Приходько в своем Тelegram-канале.

Он также сообщил, что в результате обстрела повреждена вышка и ограждение исправительной колонии № 87 в поселке Бессарабка, кроме того, поврежден жилой дом.

По словам Приходько, под обстрел попал и поселок Русский Край в Калининском районе Горловки, повреждено несколько жилых домов и линии электропередач. В обстрелах он обвинил ВСУ.

Приходько сообщил, что сегодня в результате обстрелов в Горловке погибли трое мирных жителей, еще 7 человек получили ранения.