В окупованій Горлівці після обстрілу горить будівля «Вуглеснаба»

Наслідки обстрілу в окупованій Горлівці. Фото із соцмереж

У підконтрольному угрупованні «ДНР» Горлівці після обстрілу виникла пожежа на території колишнього підприємства «Вуглеснаб» у Микитівському районі міста. Про це повідомив мер Горлівки при «ДНР» Іван Приходько у своєму Тelegram-каналі.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено вежу та огородження виправної колонії № 87 у селищі Бесарабка, крім того, пошкоджено житловий будинок.

За словами Приходька, під обстріл потрапило і селище Руський Край у Калінінському районі Горлівки, пошкоджено кілька житлових будинків та лінії електропередач. В обстрілі він звинуватив ЗСУ.

Приходько повідомив, що сьогодні внаслідок обстрілів у Горлівці загинули троє мирних жителів, ще 7 людей отримали поранення.