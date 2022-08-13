В окупованій Горлівці після обстрілу горить будівля «Вуглеснаба»

13 серпня 2022, 20:35

В окупованій Горлівці після обстрілу горить будівля «Вуглеснаба»

Наслідки обстрілу в окупованій Горлівці. Фото із соцмереж Наслідки обстрілу в окупованій Горлівці. Фото із соцмереж

У підконтрольному угрупованні «ДНР» Горлівці після обстрілу виникла пожежа на території колишнього підприємства «Вуглеснаб» у Микитівському районі міста. Про це повідомив мер Горлівки при «ДНР» Іван Приходько у своєму Тelegram-каналі.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено вежу та огородження виправної колонії № 87 у селищі Бесарабка, крім того, пошкоджено житловий будинок.

За словами Приходька, під обстріл потрапило і селище Руський Край у Калінінському районі Горлівки, пошкоджено кілька житлових будинків та лінії електропередач. В обстрілі він звинуватив ЗСУ.

Приходько повідомив, що сьогодні внаслідок обстрілів у Горлівці загинули троє мирних жителів, ще 7 людей отримали поранення.

Читайте також:

У Горлівці під обстріл потрапив оптовий ринок

Ще за темою

Місця
Горлівка
Інше
Війна обстріли

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:57
Російські комунальники, яких «кинула» із зарплатою «ЛНР», поскаржилися Путіну
20:35
В окупованій Горлівці після обстрілу горить будівля «Вуглеснаба»
16:30
«ДНР» скасувала плату за водопостачання
15:14
«ДНР»: В Донецьку в Куйбишевському районі загинув чоловік
14:39
Як «ДНР»: «ЛНР» заявила, що платитиме пенсіонерам мінімум по 10 тисяч рублів
12:58
«ЛНР» заявила про аварію на шахті, відомо про загиблого та потерпілого
11:52
До опалювального сезону не готове жодне захоплене Росією місто Луганщини — Гайдай
09:47
У Горлівці під обстріл потрапив оптовий ринок
09:06
«ДНР»: У Донецьку та Горлівці від обстрілів загинули троє людей
23:59
Авдіївка та Курахове у вогні. Медведєв приїхав до Луганська. Головне за день ►
22:45
Окупанти вкрали близько 200 тисяч тонн урожаю у компанії Ахметова
18:06
«ДНР»: Число поранених під час обстрілу Кіровського району Донецька зросло до трьох
18:02
В окупованій Горлівці – пожежа на території хімічного заводу
16:25
«ДНР» повідомила, скільки та кому збирається платити пенсій на захоплених територіях
15:58
На території Кінбурнської коси не вщухають лісові пожежі
Всі новини
21:27
Окупанти обстріляли Миколаїв, є постраждалі
20:57
Російські комунальники, яких «кинула» із зарплатою «ЛНР», поскаржилися Путіну
20:35
В окупованій Горлівці після обстрілу горить будівля «Вуглеснаба»
19:58
ЗСУ розбили вже п'яту частину російських військ в Україні — Залужний
19:11
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ під Авдіївкою та Пісками. Ідуть бої
18:36
Росіяни обстрілами зруйнували близько 100 будинків на Донеччині за добу
17:59
Під Слов'янськом знищили військову техніку та особовий склад окупантів
17:32
У Зеленського пояснили, навіщо окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС
16:50
З Донецької області їдуть 500-700 осіб на добу — Кириленко
16:30
«ДНР» скасувала плату за водопостачання
16:16
16 поранених привезли рятувальники до лікарень Бахмута та Краматорська
15:48
Запорізька АЕС – під обстрілом. Жителів Енергодару закликають піти з вулиць
15:14
«ДНР»: В Донецьку в Куйбишевському районі загинув чоловік
14:39
Як «ДНР»: «ЛНР» заявила, що платитиме пенсіонерам мінімум по 10 тисяч рублів
14:25
В Міноборони РФ заявили про захоплення Пісок під Донецьком
Всі новини
ВІДЕО
У Краматорську під час обстрілу загинули двоє людей, 13 поранено
12 серпня, 21:25
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
12 серпня, 13:49
Ракетний удар по Кураховому: Пошкоджено будинки та центр, де ночували переселенці
12 серпня, 11:53

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти