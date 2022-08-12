В оккупированной Головке горит территория завода «Стирол». Пожар возник в результате обстрела. В сети появились первые видео очевидцев.
Глава оккупационной администрации Иван Приходько сообщает, что загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия, горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели. Химической угрозы для населения нет, утверждает Приходько.
До начала боевых действий в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе.
«Стирол» принадлежит компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием.
В 2018 году в «ДНР» объявили о намерении запустить «Стирол», однако позже от этой идеи отказались.
О планах запуска вспомогательных цехов «Стирола» в «ДНР» говорили еще в ноябре 2020 года. Предприятие недополучает финансирование, а рабочим не выплачиваются зарплаты.
В ноябре 2021 года группировка «ДНР» запустила работу двух цехов завода «Стирол» в оккупированной Горловке.
Ранее сообщалось, что в Донецке — масштабный пожар на пивзаводе, произошла утечка аммиака. Ее удалось ликвидировать. Также группировка «ДНР» заявляла об одном погибшем и двоих пострадавших.