Росіяни «оскаженіли»: Партизани підірвали міст під Мелітополем

Учасники українського спротиву окупації підірвали залізничний міст під Мелітополем Запорізької області. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook.



За його словами, підрив моста стався у суботу, 13 серпня.



«Вчора у районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон із Джанкоя до Мелітополя не прийшов», — написав Арестович.



«Поки що складно сказати, коли точно росіянам вдасться відновити міст і рух по ньому, але вони оскаженіли», — додав радник глави Офісу президента.