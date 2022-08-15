Оккупанты не дают запустить Карловскую фильтровальную станцию, обесточенную 13 августа

Российская армия не даёт возможности восстановить Карловскую фильтровальную станцию, которая была обесточена из-за обстрелов 13 августа, из-за чего часть жителей Донецкой области остаются без воды. Об этом сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.



Он отметил, что родолжается работа по восстановлению водоснабжения Донетчины, а энергетикам удалось обследовать Карловскую фильтровальную станцию.

«Но проводить ремонт не разрешают постоянные обстрелы. Если их не будет, энергетики смогут уехать на место для возобновления электроснабжения», - написал Требушкин.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российская армия обстреляла 18 населенных пунктов региона за сутки.