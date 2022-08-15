Окупанти не дають запустити Карлівську фільтрувальну станцію, знеструмлену 13 серпня

Російська армія не дає можливості відновити Карлівську фільтрувальну станцію, яка була знеструмлена через обстріл 13 серпня, через що частина мешканців Донецької області залишається без води. Про це повідомив мер Покровська Руслан Требушкін.



Він зазначив, що починається робота з відновлення водопостачання Донеччини, а енергетикам вдалося обстежити Карлівську фільтрувальну станцію.

«Але проводити ремонт не дозволяють постійні обстріли. Якщо їх не буде, енергетики матимуть змогу виїхати на місце для відновлення електропостачання», - написав Требушкін.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російська армія обстріляла 18 населених пунктів регіону за добу.