В Мариуполе продолжается скрытая мобилизация — горсовет

В оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области продолжается скрытая мобилизация. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



Отмечается, что мариупольцам поступают SMS, где предлагают работать в так называемой «государственной военизированной горноспасательной службе» водителями и машинистами.



«При этом среди мест дислокации – Донецк, Горловка и Макеевка. На самом деле, происходит скрытая мобилизация: людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это делалось в Донецке. Таким образом, россияне хотят использовать мирных мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции», - сообщает Мариупольский горсовет и призывает жителей города не принимать такие или иные предложения от российских оккупантов.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК «Вагнер» в оккупированной Попасной.