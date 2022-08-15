Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Мариуполе продолжается скрытая мобилизация — горсовет

15 августа 2022, 14:35

В Мариуполе продолжается скрытая мобилизация — горсовет

В оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области продолжается скрытая мобилизация. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что мариупольцам поступают SMS, где предлагают работать в так называемой «государственной военизированной горноспасательной службе» водителями и машинистами.

«При этом среди мест дислокации – Донецк, Горловка и Макеевка. На самом деле, происходит скрытая мобилизация: людей просто собирают и отправляют на фронт. Как это делалось в Донецке. Таким образом, россияне хотят использовать мирных мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции», - сообщает Мариупольский горсовет и призывает жителей города не принимать такие или иные предложения от российских оккупантов.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК «Вагнер» в оккупированной Попасной.

Еще по теме

Места
Донецкая область Мариуполь
Люди
Мариупольцы
Прочее
Война Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:06
ВСУ, вероятно, уничтожили более 100 «вагнеровцев» ударом по базе в Попасной — Гайдай
15:06
В ОП призвали Красный Крест вмешаться в ситуацию с подготовкой «судилища» в Мариуполе
14:35
В Мариуполе продолжается скрытая мобилизация — горсовет
13:48
Российские военные вывозят семьи из оккупированного Мелитополя — мэрия
12:53
Опубликованы фото последствий обстрела российской базы ЧВК «Вагнер» в Попасной
11:45
«ДНР»: Сегодня в Донецке погибли два человека от обстрела
09:45
«ДНР» заявила о четырех погибших и 14 раненых от обстрелов за сутки
22:45
Бои за Пески и новый план РФ по захвату трассы на Донецк. Главное за день
13:36
Российский филиал Красного Креста, возможно, договорился с властью — жена комполка «Азов»
10:16
Российские войска безуспешно пытаются оккупировать всю Луганскую область — ОВА
23:42
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
20:57
Российские коммунальщики, которых «кинула» с зарплатой «ЛНР», пожаловались Путину
20:35
В оккупированной Горловке после обстрела горит здание «Углеснаба»
16:30
«ДНР» отменила плату за водоснабжение
15:14
«ДНР»: В Донецке в Куйбышевском районе погиб мужчина
все новости
16:17
17 ноября суд в Нидерландах вынесет вердикт по делу о сбитии самолета МН17
16:06
ВСУ, вероятно, уничтожили более 100 «вагнеровцев» ударом по базе в Попасной — Гайдай
15:41
Российские оккупанты массировано обстреляли Черниговскую область
15:06
В ОП призвали Красный Крест вмешаться в ситуацию с подготовкой «судилища» в Мариуполе
14:42
Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток
14:35
В Мариуполе продолжается скрытая мобилизация — горсовет
13:48
Российские военные вывозят семьи из оккупированного Мелитополя — мэрия
12:53
Опубликованы фото последствий обстрела российской базы ЧВК «Вагнер» в Попасной
12:40
ВСУ сбили на Донбассе еще один вертолет оккупантов
12:17
В Донецкой области во время ликвидации пожара оккупанты ранили двух спасателей
11:52
Оккупанты не дают запустить Карловскую фильтровальную станцию, обесточенную 13 августа
11:45
«ДНР»: Сегодня в Донецке погибли два человека от обстрела
11:00
За сутки российские оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Донетчины
10:45
Утром российская армия обстреляла территорию двух общин Сумской области
10:40
Славянск подвергся очередному обстрелу
все новости
ВИДЕО
Славянск подвергся очередному обстрелу
15 августа, 10:40
Бои за Пески и новый план РФ по захвату трассы на Донецк. Главное за день
14 августа, 22:45
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
13 августа, 23:42

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты