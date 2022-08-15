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В Луганской ОВА подтвердили обстрел базы ЧВК «Вагнер» в оккупированной Попасной

15 августа 2022, 08:59

В Луганской ОВА подтвердили обстрел базы ЧВК «Вагнер» в оккупированной Попасной

В оккупированной российскими войсками Попасной Луганской области нанесен удар по базе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, уточнив, что число погибших военных РФ уточняется.

Он отметил, что оккупанты стали активнее применять штурмовую и армейскую авиацию, с воздуха обстреляны три населенных пункта Луганщины. По данным Сергея Гайдая, по региону за прошедшие сутки российская армия запустила семь ракет, работала ствольная артиллерия врага, четыре раза оккупанты обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов и совершили четыре танковые атаки. К тому же оккупанты осуществляют попытки провести разведку переднего края обороны ВСУ в Луганской области.

Глава Луганской ОВА отметил, что 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены, а также обезврежена разведгруппа российских войск. 

Также Сергей Гайдай рассказал, что в оккупированном Северодонецке сносят поврежденные дома, чтобы, по его словам, «потом снимать картину цветущего города». Он напомнил, что в захваченных городах Луганщины люди постепенно отчаиваются в оккупационных властях.

«Так, жители Северодонецка больше месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые помещения. Впрочем, до сих пор никто не пришел даже для обследования. Во многих многоэтажках города пробиты крышы, выбиты окна, не говоря уже об отсутствии некоторых стен. А первые капризы погоды дают о себе знать – непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели», - написал глава Луганской ОВА и заявил, что оккупанты в Северодонецке определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу и «активно этим занимаются вместо подготовки города к зиме», а восстанавливать ничего не будут, потому что, по информации Гайдая, все поврежденное просто снесут.

Напомним, вчера, 14 августа, украинская армия нанесла удар по штабу ЧВК «Вагнер» в оккупированной Попасной на Луганщине.

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