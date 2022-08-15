В окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області продовжується прихована мобілізація. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Зазначається, що маріупольцям надходять SMS, де пропонують працювати у так званій «державній воєнізованій гірничорятувальній службі» водіями та машиністами.



«При цьому серед місць дислокації - Донецьк, Горловка та Макіївка. Насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку. Таким чином, росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції», - повідомляє Маріупольська міськрада та закликає мешканців міста не приймати такі чи інші пропозиції від російських окупантів.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі ПВК «Вагнер» в окупованій Попасній.