У Маріуполі триває прихована мобілізація — міськрада

15 серпня 2022, 14:35

У Маріуполі триває прихована мобілізація — міськрада

В окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області продовжується прихована мобілізація. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що маріупольцям надходять SMS, де пропонують працювати у так званій «державній воєнізованій гірничорятувальній службі» водіями та машиністами.

«При цьому серед місць дислокації - Донецьк, Горловка та Макіївка. Насправді відбувається прихована мобілізація: людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку. Таким чином, росіяни хочуть використовувати мирних маріупольців у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції», - повідомляє Маріупольська міськрада та закликає мешканців міста не приймати такі чи інші пропозиції від російських окупантів.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі ПВК «Вагнер» в окупованій Попасній.

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