Зампред общественной палаты Алтайского края погиб в июле при обстреле Шахтерска

Заместитель председателя общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков найден мертвым на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщают местные СМИ. Похороны пройдут в Барнауле (РФ).



Евгений Новиков отправился в Донецк в июле «с гуманитарной миссией и пропал», сообщил «Алтапресс» 15 августа. Два источника издания рассказали, что он погиб, а тело доставят в Барнаул в ближайшее время.



«В волонтерском центре в Шахтёрском районе Донецкой народной республики после ракетного обстрела 10 июля 2022 года без вести пропал волонтер „Наследия“ Новиков Евгений Александрович, — писали родственники Новикова в донецких пабликах. — На груди — татуировка медведя».



Как сообщалось, в Шахтерске и Торезе 10-11 июля произошли сильные пожары после обстрелов складов с боеприпасами.

Евгений Новиков возглавлял исполком краевой организации «Российского союза ветеранов Афганистана». Его назначали в общественную палату региона четыре созыва подряд, сейчас он числится зампредом палаты.