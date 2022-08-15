Заступник голови громадської палати Алтайського краю загинув у липні під час обстрілу Шахтарська

15 серпня 2022, 18:35

Заступник голови громадської палати Алтайського краю загинув у липні під час обстрілу Шахтарська

Заступника голови громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова знайдено мертвим на окупованій території Донецької області. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Похорон пройде в Барнаулі (РФ).

Євген Новіков вирушив до Донецька у липні «з гуманітарною місією і зник», повідомив «Алтапрес» 15 серпня. Два джерела видання розповіли, що він загинув, а тіло доставлять до Барнаула найближчим часом.

«У волонтерському центрі у Шахтарському районі Донецької народної республіки після ракетного обстрілу 10 липня 2022 року безвісти зник волонтер „Наследия“ Новіков Євген Олександрович, — писали родичі Новікова у донецьких пабликах. — На грудях татуювання ведмедя».

Як повідомлялося, у Шахтарську та Торезі 10-11 липня сталися сильні пожежі після обстрілів складів із боєприпасами.

Євген Новіков очолював виконком крайової організації «Російського союзу ветеранів Афганістану». Його призначали в громадську палату регіону чотири скликання поспіль, зараз він вважається заступником голови палати.

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