СМИ: Военные сорвали попытку россиян прорваться в районе Бахмута

Украинские военные из Сил специальных операций сорвали попытку прорыва российских оккупационных войск на Бахмутском направлении.



«Когда российские оккупанты сформировали ударно-разведывательную группировку воины ССО уже выдвинулись на перехват противника. Главной целью было не дать россиянам развернуться в боевые порядки и дальнейшего маневра в сторону позиций сил обороны. Операторы ССО ударили по врагу как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления», — сообщили в ССО.



Военные собрали раненых и убитых.



Официально в ССО не пишут, где сорвали попытку прорыва, но «Украинская правда» сообщает, что речь идет о Бахмутском направлении.



Когда именно это произошло не сообщается.