Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ отбили ряд атак россиян на Донбассе, но оккупанты продвинулись под Бахмутом

14 августа 2022, 18:59

ВСУ отбили ряд атак россиян на Донбассе, но оккупанты продвинулись под Бахмутом

Украинские военные отбили ряд атак российских оккупантов на Донбассе, но им удалось частично продвинуться на Бахмутском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибривного, Курульки, Протопоповки и Норцовки. Украинские военные отразили штурм в направлении Долины.

На Краматорском направлении противник задействовал танки и РСЗО для обстрелов районов Верхнекаменского, Серебрянки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Переездного.

Россияне пытались провести разведку позиций ВСУ в районе Серебрянки, потерпели огневое поражение и отступили. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого.

«Противник рискнул пойти на штурм неподалеку от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением», — отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении были зафиксированы обстрелы у Константиновки, Бахмута, Соледара, Шумов, Яковлевки, Кодемы, Вершины. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Соледара, Яковлевки и Кодемы. В направлении Соледара украинские военные обезвредили разведгруппу противника.

«Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцево, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех», — говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении росияне обстреляли из разнокалиберной артиллерии районы Авдеевки, Невельского, Песков, Водяного, Карловки и Нью-Йорка. Кроме того, нанесли авиационный удар возле Красногоровки.

«Противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел», — подчеркнули в Генштабе.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии возле Константиновки, Орехова, Павловки и еще десяти населенных пунктов. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоселки, Новоандреевки и Щербаков. Также россияне вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

Читайте также:

ВСУ разбили уже пятую часть российских войск в Украине — Залужный 

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Организации
Генштаб ВСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:36
Российский филиал Красного Креста, возможно, договорился с властью — жена комполка «Азов»
10:16
Российские войска безуспешно пытаются оккупировать всю Луганскую область — ОВА
23:42
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
20:57
Российские коммунальщики, которых «кинула» с зарплатой «ЛНР», пожаловались Путину
20:35
В оккупированной Горловке после обстрела горит здание «Углеснаба»
16:30
«ДНР» отменила плату за водоснабжение
15:14
«ДНР»: В Донецке в Куйбышевском районе погиб мужчина
14:39
Как «ДНР»: «ЛНР» заявила, что будет платить пенсионерам минимум по 10 тысяч рублей
12:58
«ЛНР» заявила об аварии на шахте, известно о погибшем и пострадавшем
11:52
К отопительному сезону не готов ни один захваченный Россией город Луганщины — Гайдай
09:47
В Горловке под обстрел попал оптовый рынок
09:06
«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов погибли три человека
23:59
Авдеевка и Курахово в огне. Медведев приехал в Луганск. Главное за день ►
18:06
«ДНР»: Число раненных при обстреле Кировского района Донецка возросло до трех
18:02
В оккупированной Горловке – пожар на территории химического завода (дополнено)
все новости
19:39
Украинские военные ударили по штабу ЧВК «Вагнера» в Попасной
18:59
ВСУ отбили ряд атак россиян на Донбассе, но оккупанты продвинулись под Бахмутом
18:34
В результате обстрела Энергодара погиб работник Запорожской АЭС
17:58
«ДНР»: Донецк и Макеевка под обстрелом, есть жертвы
17:27
Энергетики вернули свет почти семи тысячам семей на Донетчине
15:53
Российские войска обстреляли Энергодар — мэр
15:40
Антоновский мост в Херсоне снова подвергся ракетному удару
13:36
Российский филиал Красного Креста, возможно, договорился с властью — жена комполка «Азов»
12:04
Пески остаются под контролем Украины
11:13
Российские войска обстреляли частные дома в Славянске
10:56
ВСУ ликвидировали 150 оккупантов за сутки
10:16
Российские войска безуспешно пытаются оккупировать всю Луганскую область — ОВА
09:24
Новой целью оккупантов является захват трассы M04 под Донецком — британская разведка
08:46
Оккупанты убили двух гражданских в Донецкой области
00:03
Центр Донецка попал под обстрел
все новости
ВИДЕО
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
13 августа, 23:42
В Донецке из-за обстрела сгорел склад «Донтехснаба»
12 августа, 13:49
Ракетный удар по Курахово: Повреждены дома и центр, где ночевали переселенцы
12 августа, 11:53

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты