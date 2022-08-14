ВСУ отбили ряд атак россиян на Донбассе, но оккупанты продвинулись под Бахмутом

Украинские военные отбили ряд атак российских оккупантов на Донбассе, но им удалось частично продвинуться на Бахмутском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Грушувахи, Долины, Краснополья, Дибривного, Курульки, Протопоповки и Норцовки. Украинские военные отразили штурм в направлении Долины.



На Краматорском направлении противник задействовал танки и РСЗО для обстрелов районов Верхнекаменского, Серебрянки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Переездного.



Россияне пытались провести разведку позиций ВСУ в районе Серебрянки, потерпели огневое поражение и отступили. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого.



«Противник рискнул пойти на штурм неподалеку от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением», — отметили в Генштабе.



На Бахмутском направлении были зафиксированы обстрелы у Константиновки, Бахмута, Соледара, Шумов, Яковлевки, Кодемы, Вершины. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Соледара, Яковлевки и Кодемы. В направлении Соледара украинские военные обезвредили разведгруппу противника.



«Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцево, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех», — говорится в сообщении.



На Авдеевском направлении росияне обстреляли из разнокалиберной артиллерии районы Авдеевки, Невельского, Песков, Водяного, Карловки и Нью-Йорка. Кроме того, нанесли авиационный удар возле Красногоровки.



«Противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел», — подчеркнули в Генштабе.



На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии возле Константиновки, Орехова, Павловки и еще десяти населенных пунктов. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоселки, Новоандреевки и Щербаков. Также россияне вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.