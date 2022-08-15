ЗМІ: Військові зірвали спробу росіян прорватися в районі Бахмута

Українські військові із Сил спеціальних операцій зірвали спробу прориву російських окупаційних військ на Бахмутському напрямку.



«Коли російські окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання воїни ССО вже висунулися на перехоплення супротивника. Головною метою було не дати росіянам розвернутися до бойових порядків та подальшого маневру у бік позицій сил оборони. Оператори ССО ударили по ворогові саме тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення», - повідомили у ССО.



Військові зібрали поранених та вбитих.



Офіційно в ССО не пишуть, де зірвали спробу прориву, але «Українська правда» повідомляє , що йдеться про Бахмутський напрям.



Коли саме це сталося, не повідомляється.