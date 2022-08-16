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В оккупированном армией РФ Мелитополе после взрыва исчезло российское телевидение

16 августа 2022, 11:13

В оккупированном армией РФ Мелитополе после взрыва исчезло российское телевидение

Утром 16 августа в оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, было зафиксировано 2 взрыва в районе местной подстанции. После этого, как говорит Федоров, остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими оккупантами. По его предварительной информации был поврежден транзитный кабель.

«Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям — у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления — обезвреживают все рашистское», — заявил Федоров.

Ранее мелитопольский городской голова Иван Федоров заявил, что после ударов по мостам в Херсонской области местное «руководство» оккупантов передислоцируется в Мелитополь, в то же время, российские военные вывозят свои семьи из оккупированного города.

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