В окупованому армією РФ Мелітополі після вибуху зникло російське телебачення

Вранці 16 серпня в окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, було зафіксовано 2 вибухи в районі місцевої підстанції. Після цього, як каже Федоров, зупинилося мовлення ефірного телебачення захопленого російськими окупантами. За його попередньою інформацією, було пошкоджено транзитний кабель.

«Як не намагається російська пропаганда «промити мізки» нашим мешканцям - у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву - знешкоджують все рашистське», - заявив Федоров.

Раніше мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що після ударів по мостах у Херсонській області місцеве «керівництво» окупантів передислокується до Мелітополя, водночас російські військові вивозять свої сім'ї з окупованого міста.