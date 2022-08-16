Если на Запорожской АЭС произойдет авария, эвакуировать придется около 400 тысяч человек

В Запорожской ОВА заявили, что происходит корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, отметив, что полностью реализовать меры защиты населения в потенциально опасной зоне очень тяжело, потому как часть территории Запорожской области захвачена российскими войсками.

Старух отметил к тому же, что ситуация во временно оккупированном Энергодаре опасна не только для Запорожской области, но и ряда других регионов Украины, в том числе и Днепропетровской области.

«Ситуация опасна и не только для Запорожской области. Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это больше 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области... Города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие», — сказал Старух.

15 августа, напомним, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил о взрывах в оккупированном войсками России города. А днём ранее, 14 августа, Европейский Союз и более 40 государств призвали РФ немедленно вывести свои войска с территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.