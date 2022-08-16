Якщо на Запорізькій АЕС станеться аварія, евакуювати доведеться близько 400 тисяч людей

У Запорізькій ОВА заявили, що відбувається коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням воєнної ситуації. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, зазначивши, що повністю реалізувати заходи захисту населення в потенційно небезпечній зоні дуже важко, бо частина території Запорізької області захоплена російськими військами.

Старух зазначив, що ситуація в тимчасово окупованому Енергодарі небезпечна не тільки для Запорізької області, а й низки інших регіонів України, у тому числі й Дніпропетровської області.

«Ситуація є небезпечною і не тільки для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов'язкового відселення, що може виникнути внаслідок можливої аварії на АЕС в Енергодарі, то це понад 200 тисяч у нашій області та під 200 тисяч у сусідній Дніпропетровській області... Міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші», — заявив Старух.

15 серпня, нагадаємо, мер Енергодару Дмитро Орлов заявив про вибухи в окупованому військами Росії міста. А днем раніше, 14 серпня, Європейський Союз та понад 40 держав закликали РФ негайно вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.