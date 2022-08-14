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Евросоюз и более 40 государств призвали Россию вывести свои войска с Запорожской АЭС

14 августа 2022, 20:49

Евросоюз и более 40 государств призвали Россию вывести свои войска с Запорожской АЭС

Европейский Союз и более 40 государств призвали Россию немедленно вывести свои войска с территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом говорится в заявлении от 12 августа, опубликованном в воскресенье на сайте представительства ЕС при ООН и ОБСЕ в Вене.

«Мы призываем РФ немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины и законный операционный персонал мог выполнять свои обязанности без постороннего вмешательства, угроз или неприемлемо тяжелых условий труда. Это также позволит МАГАТЭ проводить проверку в соответствии с обязательствами Украины по гарантиям в безопасных и надежных условиях и своевременно», — говорится в заявлении.

Заявление выпущено от имени Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Южной Кореи, Молдовы, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, а также ЕС как отдельного подписанта.

В заявлении подчеркивается, что размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте «неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ», и «вторжение России и ее продолжающееся присутствие на ядерных объектах Украины значительно повышают риск ядерных инцидентов и аварий».

«Присутствие российских вооруженных сил на Запорожской АЭС не позволяет оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности МАГАТЭ, а также препятствует выполнению МАГАТЭ своего мандата по гарантиям», — сказано в документе.

«Мы решительно осуждаем использование Россией дезинформации для оправдания своих незаконных действий в Украине. Международное сообщество возложит на Россию ответственность за ее агрессию, и Россия должна нести полную ответственность за свои незаконные действия в Украине», — подчеркивается в заявлении.

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