Минобороны РФ назвало взрывы под Джанкоем диверсией

Министерство обороны России заявило, что взрывы под Джанкоем в аннексированном Крыму являются диверсией.



«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», — приводит сообщение ведомтсва «РИА Новости».



Там добавили, что ущерб также нанесен ряду гражданских объектов, среди которых линия электропередач, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.



Утверждается, что серьезно пострадавших нет.

Сегодня утром в Крыму произошел пожар на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Подконтрольные России «власти» полуострова сообщили о двух пострадавших. Также были эвакуированы жители близлежащих поселков.