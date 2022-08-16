В Крыму горит склад боеприпасов

Взрыв на складе боеприпасов в Крыму. Скриншот

В аннексированном Крыму сегодня утром горит склад боеприпасов в районе поселка Майское Джанкойского района. Видео с места происшествия публикуют местные телеграм-каналы. Также информацию о дитонации на складе боеприпасов подтверждает ТАСС со ссылкой на администрацию поселения.

У Криму сьогодні вранці горить склад боєприпасів у селищі Майське Джанкойського району.



Одночасно з цим сталася пожежа на трансформаторній підстанції у Джанкої. pic.twitter.com/rKJfdMLfVr — Новости Донбасса (@novostidnua) August 16, 2022



После детонации боеприпасов в поселке Майском из него эвакуированы порядка 2 тысяч жителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на власти поселения.



Российский «глава Крыма» Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия. Позже он заявил о двух пострадавших.



Минобороны России заявило, что в районе населенного пункта Майское произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

Одновременно с этим произошел пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое.

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