Міноборони РФ назвало вибухи під Джанкоєм диверсією

Міністерство оборони Росії заявило, що вибухи під Джанкоєм в анексованому Криму є диверсією.



«Вранці 16 серпня в результаті диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой», — наводить повідомлення відомства «РІА Новини».



Там додали, що збитки також завдано низці цивільних об'єктів, серед яких лінія електропередач, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків.



Стверджується, що потерпілих немає.

Сьогодні вранці у Криму сталася пожежа на складі боєприпасів у Джанкойському районі. Підконтрольні Росії «влада» півострова повідомила про двох постраждалих. Також було евакуйовано мешканців прилеглих селищ.