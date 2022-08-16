СМИ: В Крыму на военной авиабазе под Симферополем дым и взрывы

На территории оккупированного Крыма над военной авиабазой в поселке Гвардейское Симферопольского района стоят клубы черного дыма, а местные слышали несколько взрывов на территории объекта. Об этом пишет российская газета «Коммерсантъ».



Газета со ссылкой на источник заявляет, что российские военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на боеприпасы.



О взрывах также писали местные жители в соцсетях.

По данным российских СМИ, сейчас в районе авиабазы «все спокойно».