ЗМІ: У Криму на військовій авіабазі під Сімферополем дим та вибухи

На території окупованого Криму над військовою авіабазою у селищі Гвардійське Сімферопольського району стоять клуби чорного диму, а місцеві чули кілька вибухів на території об'єкту. Про це пише російська газета «Комерсант».



Газета із посиланням на джерело заявляє, що російські військові відомства та правоохоронні органи перевіряють версію з атакою малим безпілотним літальним апаратом на боєприпаси.



Про вибухи також писали місцеві мешканці у соцмережах.

Наразі, по данним російськіх ЗМІ, в районі авіабази «все спокійно».

Сьогодні вранці у Криму сталася пожежа на складі боєприпасів у Джанкойському районі. Підконтрольні Росії «влада» півострова повідомила про двох постраждалих. Також було евакуйовано мешканців прилеглих селищ. Міноборони РФ назвало вибухи під Джанкоєм диверсією.