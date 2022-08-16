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В Луганской ОВА сообщили о взрыве в оккупированном армией РФ Лисичанске

16 августа 2022, 15:29

В Луганской ОВА сообщили о взрыве в оккупированном армией РФ Лисичанске

В оккупированном российскими войсками Лисичанске Луганской области взрыв. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Даже не знаю, как анонсировать новость... Луганщина уничтожает оккупантов... или: в Лисичанске снова хлопок... а может, курение убивает...» - написал Гайдай на своей странице Facebook.

Подытожил публикацию глава Луганской ОВА словами «продолжение следует...».

Ранее в утренней сводке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российские войска ведут массированное наступление на позиции ВСУ со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

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