Луганська ОВА повідомила про вибух в окупованому армією РФ Лисичанську

В окупованому російськими військами Лисичанську на Луганщині вибух. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Навіть не знаю, як анонсувати новину... Луганщина нищить окупантів... чи: у Лисичанську знов бавовна... а може, паління вбиває» - написав Гайдай на своїй сторінці Facebook.



Підсумував публікацію голова Луганської ОВА словами «далі буде...».

Раніше в ранковому зведенні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська ведуть масований наступ на позиції ЗСУ з боку Лисичанського нафтопереробного заводу.