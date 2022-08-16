Обстрел Орехова: Погибла местная жительница, шестеро ранены

Российские оккупанты обстреляли Орехов в Запорожской области, погибла местная жительница, еще шестеро – получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



«Сегодня под массированный обстрел попал город Орехов. Враг стрелял из ракетных систем «залпового огня в течение нескольких часов. Погибла одна местная жительница", - написал Старух.



Он отметил, что из шести раненых трое - работники энергокомпании, которые восстанавливали сети.



Кроме этого, разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС.