Обстріл Оріхова: Загинула місцева мешканка, шестеро поранено

16 серпня 2022, 17:42

Обстріл Оріхова: Загинула місцева мешканка, шестеро поранено

Російські окупанти обстріляли Оріхів у Запорізькій області, загинула місцева мешканка, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Сьогодні під масований обстріл потрапило місто Оріхів. Ворог стріляв із ракетних систем залпового вогню протягом кількох годин. Загинула одна місцева мешканка”, – написав Старух.

Він зазначив, що з шести поранених троє – працівники енергокомпанії, які відновлювали мережі.

Крім цього, на руйнуваннь зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, які було ліквідовано рятувальниками ДСНС.

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