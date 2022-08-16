Эвакуация из Донецкой области: Для переселенцев подготовлены более 90 тысяч мест

Обязательная эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины продолжается. В областях подготовлены более 90 тысяч мест для их размещения. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.
Отмечается, что для размещения эвакуированных подготовлены 92,6 тысячи мест.
Людям, подчеркнули в Донецкой ОВА, после эвакуации предоставляются дополнительные социальные гарантии:
Также предусмотрены ежемесячная денежная помощь и социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций.
«Всего с 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной агрессии Российской Федерации, из Донецкой области эвакуировалось уже 1 миллион 72 тысяч гражданских», — отметили в ДонОВА.
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