Евакуація з Донецької області: Для переселенців підготовлено понад 90 тисяч місць

Обов'язкова евакуація мешканців Донецької області до безпечніших регіонів України триває. В областях підготовлено понад 90 тисяч місць для їхнього розміщення. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Зазначається, що для розміщення евакуйованих підготовлено 92,6 тисячі місць.



Людям, наголосили у Донецькій ОВА, після евакуації надаються додаткові соціальні гарантії:

безплатне житло;

безплатне харчування;

гуманітарна, психологічна та медична допомога.

Також передбачено щомісячну грошову допомогу та соціальний супровід при оформленні допомоги від міжнародних організацій.



«Усього від 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної агресії Російської Федерації, з Донецької області евакуювалося вже 1 мільйон 72 тисячі цивільних громадян», — зазначили в ДонОВА.