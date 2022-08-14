Обязательная эвакуация: Из Авдеевки и Очеретино организованно вывезли первых жителей

В Донецкой области из прифронтовых Авдеевской и Очеретинской громад организованно эвакуировали первых жителей. Их привезли в Черкасскую область. В основном согласились выехать люди с инвалидностью и пожилые. Как это происходило — видели журналисты «Новостей Донбасса».



Авдеевка — сейчас одна из самых горячих точек в Донецкой области, обстрелы там продолжаются практически постоянно. Поэтому эвакуировать людей все сложнее. В связи с боевыми действиями из Авдеевки и Очеретино, других населенных пунктов на линии огня местных жителей сначала перевезли в Покровск на бронированных автомобилях, потом пересадили в один автобус и отправили в Умань. Гражданских сопровождали представители местных военных администраций.



Прежде всего, с помощью волонтеров 11 августа Авдеевская городская и Очеретинская сельская военные администрации эвакуировали 22 человека.



Эвакуация из Донецкой области началась 1 августа. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, впервые за время независимости Украины правительство прибегло именно к обязательной эвакуации.



«Использовали статью 33 Кодекса гражданской защиты Украины, которая предусматривает основания, в связи с которыми такая обязательная эвакуация может быть введена», — пояснила Верещук.



В связи с этим во всех территориальных громадах Донецкой области максимально распространяют информацию о возможностях эвакуации для гражданских лиц, которые им предоставляют бесплатно. Это транспортирование в безопасные районы, расселение, питание, медицинская, психологическая помощь, а также выплаты. Все это получат и 22 жителя Авдеевки и Очеретино, которые выехали на днях.



По словам Ирины Верещук, первоочередные выплаты составляют 2000 гривен на взрослого человека, 3000 гривен на каждого ребенка, а также 3000 гривен на людей с инвалидностью. Буквально два дня тому назад правительство приняло решение помогать ноутбуками многодетным семьям с детьми школьного возраста, чтобы они могли начать учебный год.



С начала августа из Донецкой области эвакуировали 3908 мирных жителей. Всего же в зоне боевых действий остаются около 250 000 человек, из них около 50 000 дети. В правительстве подчеркивают, вероятнее всего, обязательную эвакуацию объявят и в других областях. Речь идет о юге Украины, где бои активизируются. Возможно, это будет и Харьковская область, где российские войска методично разбивают объекты коммунальной инфраструктуры и жилые дома.



Всего Ирина Верещук говорит о 500 000 людей, которых необходимо будет переселить в другие районы Украины. По данным украинского Красного Креста, с 24 февраля организация эвакуировала более 265 000 человек из разных областей. Здесь подчеркивают: в последнее время, несмотря на боевые действия, количество желающих выехать не растет. В областях, где ведутся боевые действия, остались в основном те, кто не хочет выезжать.



В то же время в украинском Красном Кресте призывают местных жителей эвакуироваться хотя бы на время предстоящей зимы, потому что без отопления и коммуникаций выжить будет очень сложно.