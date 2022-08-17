На Луганщине горят российские склады. В Мариуполе будут сносить дома. Главное за день

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Бахмут самая горячая точка на Донбассе. Снова под обстрелом Славянск и Краматорск.
- Обстрел Донецка. Одна из погибших — российская корреспондентка.
- Путин угрожает затягиванием войны в Украине.
- Взрывы оккупированной Луганщине. В Белогоровке и Верхнекамянке не утихают бои.
- В Донецком ботаническом саду массово гибнет рыба. Причина — вытек аммиака.
- В Мариуполе объявили первый снос поврежденных домов. Воды и света в частном секторе не будет, а оккупанты вместо гуманитарной помощи раздают пропагандистские газеты.