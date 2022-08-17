На Луганщине горят российские склады. В Мариуполе будут сносить дома. Главное за день

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Бахмут самая горячая точка на Донбассе. Снова под обстрелом Славянск и Краматорск.

Обстрел Донецка. Одна из погибших — российская корреспондентка.

Путин угрожает затягиванием войны в Украине.

Взрывы оккупированной Луганщине. В Белогоровке и Верхнекамянке не утихают бои.

В Донецком ботаническом саду массово гибнет рыба. Причина — вытек аммиака.

В Мариуполе объявили первый снос поврежденных домов. Воды и света в частном секторе не будет, а оккупанты вместо гуманитарной помощи раздают пропагандистские газеты.