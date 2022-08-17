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На Луганщине горят российские склады. В Мариуполе будут сносить дома. Главное за день

17 августа 2022, 00:23

На Луганщине горят российские склады. В Мариуполе будут сносить дома. Главное за день

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Бахмут самая горячая точка на Донбассе. Снова под обстрелом Славянск и Краматорск.
  • Обстрел Донецка. Одна из погибших — российская корреспондентка.
  • Путин угрожает затягиванием войны в Украине.
  • Взрывы оккупированной Луганщине. В Белогоровке и Верхнекамянке не утихают бои.
  • В Донецком ботаническом саду массово гибнет рыба. Причина — вытек аммиака.
  • В Мариуполе объявили первый снос поврежденных домов. Воды и света в частном секторе не будет, а оккупанты вместо гуманитарной помощи раздают пропагандистские газеты.

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