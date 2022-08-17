На Луганщині палають російські склади. У Маріуполі зноситимуть будинки. Головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Бахмут найгарячіша точка на Донбасі. Знову під обстрілом Слов'янськ та Краматорськ.

Обстріл Донецька. Одна із загиблих — російська кореспондентка.

Путін загрожує затягуванням війни в Україні.

Вибухи окупованої Луганщини. У Білогорівці та Верхньокам'янці не вщухають бої.

У Донецькому ботанічному саду масово гине риба. Причина - витік аміаку.

У Маріуполі оголосили перше знесення пошкоджених будинків. Води та світла у приватному секторі не буде, а окупанти замість гуманітарної допомоги роздають пропагандистські газети.